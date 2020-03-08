Не витрачайте гроші даремно! П'ять непотрібних "фішок" в телефоні, на які ведуться покупці

Сучасні смартфони з кожним роком випускають все більш дорогими і навороченими. У них з'являється багато корисних функцій, що спрощують життя користувача, але вистачає і тих, які сприяють лише підвищенню продажів.

У цій статті розповімо, які інновації на ділі виявляються безглуздими, тому за них немає сенсу переплачувати.

Видатні показники за результатами тестів

На стадії випробувань використовують різні програми, що оцінюють технічний потенціал начинки смартфона. Все це впливає на швидкість роботи гаджета.

На практиці довіряти цим тестам часто не варто, так як виробники йдуть на хитрість, щоб продемонструвати вражаючі результати. Наприклад, знімають обмеження частот графічних ядер і процесора.

До того ж тестування здійснюється за екстремальних сценаріїв, які в звичайному житті використовуються вкрай рідко.

Безпровідна зарядка

Суть цієї технології полягає в наявності індукційної котушки, вбудованої на задню панель. Опинившись в магнітному полі, вона починає успішно проводити струм.

У перспективі ця технологія дозволить забути про дроти і роз'єми, але зараз в ній немає сенсу, адже все одно потрібно кабель для приєднання до мережі, хоч зарядка і вважається бездротовою. Та й умов для зарядки такого гаджета сьогодні практично не знайти.

Вигнутий дисплей

Звичайно, такий екран ефектно виглядає, але має великі недоліками. Його проблематично замінити, а розбити дуже легко. До того ж зігнутість знижує ергономічні показники.

Більш того, зображення на такий дисплеї виглядає не ідеально. Під різними кутами кольори сильно спотворюються.

Складна конструкція

У повернення моди на розкладачки існує великий недолік. Сучасні смартфони з такою функцією виявилися вельми ненадійними. Нерідко дисплей починає ламатися буквально через кілька тижнів після покупки. При цьому запчастини коштують дорого, а ремонтувати такі гаджети складно.

До того ж коштують такі пристрої на порядок більше аналогів, демонструючи істотно гірші характеристики в порівнянні з іншими моделями.

8К-відео

Функція запису в такому форматі виникла у багатьох сучасних моделях. Однак на практиці виявляється, що принципових переваги в запису відео такої якості немає, зате проблем предостатньо.

Такі ролики стрімко пожирають пам'ять, витрачають величезну кількість обчислювальних ресурсів і енергії. Одна хвилини запису відео в такому форматі вимагає близько 600 МБ вільного місця. Тривалість таких роликів обмежується кількома хвилинами, тому що в противному випадку датчик зображення занадто нагрівається, ризикуючи вийти з ладу.

Нарешті, на ринку практично відсутні пристрої, що оснащені 8К-екранами. Так що оцінити в дії отриманий результат просто не вийде.

5G-модеми

З появою в світі мереж п'ятого покоління виростає бажання придбати смартфон з функцією 5G, щоб на собі випробувати передову технологію. Однак поспішати великого сенсу немає. Звичайно, комерційні мережі 5G вже існують в декількох країнах, але на просторах колишнього СРСР їх поява поки залишається перспективою далекого майбутнього.

Додаткові труднощі виникають через те, що до сих пір немає ясності з діапазоном частот. Поки так і не вирішено, в якому спектрі будуть розгорнуті вітчизняні 5G-частоти. Наприклад, якщо вибір буде зроблений на користь 24,5 – 29,5 ГГц, в смартфоні потрібно mmWave, яка зустрічається далеко не скрізь.

Так що вирішивши сьогодні придбати смартфон з функцією 5-G, ви ризикуєте не скоро відчути всю красу використання мереж нового покоління.

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