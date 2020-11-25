YouTube показав "нескінченний кліп". Відео

На порталі YouTube створили перший в історії "нескінченний" кліп на пісню американської виконавиці Біллі Айліш із піснею Bad Guy.

Незвичайний відеоряд запустили з нагоди подолання позначки в один мільярд переглядів ролика. На відео показано не тільки оригінальний кліп співачки, але також зібрано тисячі різних кавер-версій з усього світу.

Зазначається, що після переходу на онлайн-додаток починається відео, яке автоматично підтягує різні версії пісні Bad Guy. Водночас таймкод відеороликів синхронізовано – під час перемикання на сусіднє вікно мініплеєра композиція триває без паузи, але вже в іншій обробці.

За словами творців такого відео, на його перегляд має піти приблизно 1,46 х 10 100 років, що є майже "нескінченністю" для звичайного користувача YouTube.

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