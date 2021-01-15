YouTube отримав нову корисну функцію

У браузерній версії YouTube з'явилася корисна функція – підтримка голосових команд для пошуку та навігації по сайту.

Як повідомляє 9to5Google, раніше скористатися мікрофоном для пошуку відео могли тільки користувачі мобільної версії.

Тепер же для використання голосової команди потрібно натиснути на значок мікрофона, що розміщений праворуч від рядка пошуку, і дати дозвіл на його використання на пристрої. Зазначено, що якщо застосувати голосову команду під час перегляду відео, воно автоматично буде зупинено.

Крім того, за допомогою голосового запиту можна подивитися історію переглядів або запустити відтворення останнього відео з певного YouTube-каналу.

Нагадаємо, YouTube запустив новий сервіс для створення коротких відеороликів YouTube Shorts, який працює за аналогією з найпопулярнішим у світі додатком TikTok.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо найпопулярніші відео на YouTube за 2020 рік. Ще було визначено найпопулярніші відео в Україні за минулий рік.