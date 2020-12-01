YouTube назвав найпопулярніші відео в Україні за 2020 рік

Найбільшу кількість переглядів відео в українському сегменті YouTube набрала пародія від каналу SILIRADA на пісню білоруського співака Мевл "Холодок" – майже 15,4 млн.

Про це повідомляє пресслужба Google, назвавши топ-10 найпопулярніших відео 2020 року на YouTube, що зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

На другому місці опинилися записи телевізійних шоу – "Холостячка" та "Від пацанки до панянки". Далі йде інтерв'ю колишнього глави Офісу президента України Андрія Богдана.

Також у десятку потрапили різні розважальні відео для дітей, інтерв'ю на каналі Вдудь і передача каналу Антона Птушкіна про подорожі.

Крім цього, українці в YouTube найбільше дивилися кліпи російських виконавців. На першому місці за переглядами виявилося відео – Клава Кока & NILETTO – "Краш".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на порталі YouTube створили перший в історії "нескінченний" кліп на пісню американської виконавиці Біллі Айлиш з піснею Bad Guy.