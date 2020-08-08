Японська компанія після 35 років припинила випуск ноутбуків

Відома японська компанія Toshiba, яка перша в світі представила ноутбук для масового ринку, заявила про припинення випуску портативних комп'ютерів.

Як повідомляє пресслужба корпорації, після 35 років виробництва ноутбуків, Toshiba припиняє випуск пристроїв під власним брендом.

Також корпорація повідомила про повне поглинання відповідного підрозділу іншою компанією. Відзначається, що нові моделі ноутбуків в подальшому будуть виходити під брендом Dynabook, а сама компанія завершує діяльність у цьому сегменті ринку.

На думку експертів, Toshiba припинила випуск ноутбуків, не витримавши конкуренції з іншими компаніями, такими як Lenovo, HP і Dell.

Відзначимо, що влітку 2018 року компанія Sharp отримала 80,1% акцій Toshiba, а 30 червня 2020 року Sharp остаточно поглинув корпорацію.

Ноутбук Toshiba T1100

Додамо, що в 1985 році був представлений ноутбук Toshiba T1100, який японський техно-гігант описав, як "перший в світі портативний комп'ютер для масового ринку".

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