Японія підірве бомбу в космосі: названі цілі

Японське космічне агентство планує підірвати бомбу в космосі, щоб отримати недосліджені раніше матеріали.

Після того, як корабель Hayabusa2 здійснив успішну посадку на астероїд Рюгу і зібрав зразки з 900-метрового небесного тіла, учені вирішили скинути за допомогою апарату на поверхню астероїда вибуховий пристрій, щоб зібрати зразки з більш глибокого шару, пише Naked Science.

Відзначається, що Hayabusa2 вже випускав п'ятиграмову "кулю" на поверхню астероїда, але для докладного дослідження потрібен більш потужний постріл, який запланували на 5 квітня.

Астероїд Рюгу hi-tech.mail.ru

"За день до нього апарат почне зближення з об'єктом, покинувши свою орбіту. Зараз він знаходиться в 20 кілометрах від тіла. Ударник розміром із бейсбольний м'яч і вагою в два кілограми буде запущений зі швидкістю трохи більше милі в секунду, що, за умови того, що грунт буде м'яким, створить кратер діаметром до десяти метрів і глибиною метр", – пояснили в космічному агентстві.

Після цього корабель знову повинен повернутися на поверхню, щоб зібрати зразки з більш глибокого шару, що не піддавався впливу Сонця і космічної радіації.

Hayabusa2 dw.com

Складність полягає в тому, що Hayabusa2 повинен буде переміститися на іншу сторону астероїда, щоб не постраждати від вибуху.

Залишаючи астероїд, корабель сфотографує місце дослідження і через кілька тижнів повернеться в кратер для подальших спостережень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Японія запустила перший ліфт у космос за допомогою ракети-носія.

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