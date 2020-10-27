Якими будуть смартфони через 10 років: прогноз на 2030 рік

Китайська компанія Vivo склала прогноз того, якими будуть цифрові пристрої через 10 років.

Глава дослідницького інституту корпорації в галузі зв'язку Цинь Фей сказав, що навіть у 2030 році смартфони все ще будуть актуальними, передає Gizchina. Він пояснив, що сенсорний дисплей залишається найбільш практичним і зручним засобом для взаємодії з мобільними ґаджетами.

Аналітики Vivo вважають, що електронні пристрої стануть тоншими й легшими, через що ними зручніше стане користуватися. До того ж можливе створення інтерфейсу "мозок людини – комп'ютер", завдяки чому смартфоном можна буде управляти без кнопок.

Також буде розвинено нову технологію передачі зв'язку 6G. Її особливістю може стати наявність штучного інтелекту.

На думку Фея, до 2030 року відбудеться значний стрибок у галузі робототехніки. Учений вважає, що популярні сьогодні моделі роботів поступляться місцем більш просунутим рішенням із збільшеною кількістю корисних функцій.

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