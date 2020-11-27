Google Pay прийшов на заміну Android Pay, який, у свою чергу, був випущений у 2015 році на базі Google Wallet. Система електронних платежів за допомогою різних девайсів уже має значну історію, і ось нещодавно – а точніше 18 листопада – сервіс був перезапущений та оновлений до універсального фінансового продукту для iOS й Android. Google Pay – важливий гравець на ринку і сильний конкурент таким популярним сервісам як Apple Pay, GarminPay, Samsung Pay тощо. І навіть незважаючи на те, що нова версія додатка поки що доступна тільки в США, дуже цікаво познайомитися з останнім досвідом команди. І, звичайно ж, розібрати нові та оновлені старі функції додатка.

Що ж цікавого в новому Google Pay

Нову версію додатка розділили на три основні вкладки: Explore, Pay, Insights.

Розділ “Pay” є центральним і включає оновлені сервіси, які вже існували раніше – швидкі платежі та P2P-перекази. Тепер P2P-перекази здійснюються через свого роду месенджер, де можна не тільки переписуватися і відслідковувати історію переказів із певною людиною, але й створювати групові чати, у яких можна розділити спільний рахунок із друзями і відстежити оплати. До речі, це хороша альтернатива необанкам у месенджерах, про які я писала в одному зі своїх блогів. Але крім друзів стало можливо відстежувати особисту взаємодію й з бізнесами через "чати". Там тобі й інформація про акції, й історія оплат. Також тепер можна прямо в додатку знаходити потрібний тобі ресторан або заправку й оплачувати рахунок.

У розділі “Explore” можна знайти інформацію про акції та спеціальні пропозиції від мерчантів. Щоб розміщувати більш актуальні пропозиції для користувача, Google необхідно відстежувати історію покупок. А тут уже питання сек’юрності даних, яке стало дуже важливим для багатьох користувачів. Однак Google гарантує, що не буде ділитися історією транзакцій користувача зі сторонніми продавцями і з іншими підрозділами Google.

Також отриманий кешбек буде нараховуватися на рахунок Google Pay, а не на прив'язаний банківський рахунок. У цьому розділі є також сканер QR- і штрих-коду. З його допомогою можна відсканувати особистий штрих-код іншого користувача, чого буде достатньо для здійснення грошового переказу. Або ж відсканувати штрих-код продукту і порівняти ціни в різних магазинах.

У вкладці “Insights” представлена простіша версія додатків Mint і Simplifi. Тобто в цій вкладці знаходиться більша частина фінансової інформації користувача. Після того, як банківські картки прив’язані до додатка, у розділі починають відображатися дані про витрати, заощадження і майбутні витрати через обробку даних за допомогою розумних алгоритмів. Аналітика – важливий пункт в управлінні грошовими коштами.

Що зміниться для 150+ млн активних користувачів Google Pay по всьому світу

Створений фінансовий інструмент дійсно універсальний і зручний помічник. Реалізовані рішення спрощують управління грошовими коштами за сьогоднішнього швидкого темпу життя. Якщо ви скористаєтесь усіма його функціями, у вас буде доступ до багатого добре інтегрованого функціоналу, який дозволяє переглянути на свої витрати і заощадження з різних сторін.

Так, тим самим ви довіряєте Google зберігати ще дані про вас. Але якщо ви сплачуєте покупки через Google Pay в магазинах, то ви вже довіряєте їм усі дані картки. Відповідь на питання, чи ввімкне користувач будь-яку з нових функцій Google Pay, залежить від того, чи довіряє клієнт Google, чи стурбований він питаннями конфіденційності та монетизації подібних продуктів. Однак у цій версії команда Google Pay надає користувачам повноцінний контроль над налаштуваннями доступу до персональних даних, і навіть придумала спеціальний "пробний" тримісячний період з постійними нагадуваннями про збір даних, щоб завоювати довіру користувачів.

Один додаток Google Pay зібрав у собі кілька фінтех-рішень. Створений функціонал задовольняє важливу на сьогоднішній день потребу – раціональне управління коштами. Google успішно просуває даний продукт та бачить у ньому перспективу.

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