Які ігри вийдуть у грудні 2020-го: складено список головних новинок

Зокрема, після декількох переносів відбудеться реліз довгоочікуваної гри Cyberpunk 2077 від польської студії CD Projekt RED. Гра в стилі action RPG вийде 10 грудня на PlayStation 5 і 4, Xbox One, Xbox Series X/S і ПК.

Французька компанія Ubisoft приготувала в грудні реліз гри за мотивами міфів Стародавньої Греції – Immortals Fenyx Rising. У грі потрібно буде від імені персонажа – грецького воїна й напівбога Фенікса – битися з богами й титанами. Гра виходить уже 3 грудня на PlayStation 4 і 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch і ПК.

Серія гри про бої черв'ячків постійно оновлюється і цього року світ побачила чергова частина Worms Rumble. Особливістю цього проєкту є битви в реальному часі. Гра стала доступною 1 грудня на PlayStation 4, 5 і ПК.

Також 1 грудня на комп'ютері, PS4, Xbox One вийшла гра Twin Mirror від відомої студії Dontnod, що раніше випускала такі ігри, як Vampyr, Life is Strange і Remember Me. Новий проєкт же розповість історію загадкових убивств в одному містечку, де головному герою доведеться провести розслідування.

Для шанувальників тактичних стратегій 1 грудня вийшла гра Empire of Sin, яка розповідає про кримінальне місто Чикаго (США) часів "Сухого закону. Гра доступна на ПК, PS4, Xbox One і Switch.

Особливо зазначимо, що 11 грудня для ПК вийде Medal of Honor: Above and Beyond. Для повернення легендарної серії шутерів американська компанія Electronic Arts випустила гру тільки для VR-пристроїв.

