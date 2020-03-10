Смартфон — не друг: як зробити так, щоб телефон вас не вбив

Життя сучасної людини важко уявити без смартфона. Однак наші улюблені гаджети не тільки приносять користь, але і шкодять.

Чим небезпечне занадто часте використання смартфона і як зменшити шкоду організму — в нашому матеріалі.

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Електромагнітне випромінювання надвисокої частоти

Фахівці поки не говорять про однозначну шкоду мобільних телефонів, але до сих пір немає чіткого обґрунтування їх безпечності. Компанії, що виробляють електронні гаджети, вкладаються в наукові дослідження про вплив смартфонів на людину. Результати цих наукових робіт викликають деякі сумніви, якщо оцінювати їх неупередженість. Так що наше завдання — самостійно звести до мінімуму можливу шкоду нашому здоров'ю.

Електромагнітне випромінювання надвисокої частоти підозрюють у шкідливому впливі на людський організм. Воно може викликати ракові і неврологічні захворювання, послаблювати імунітет, впливати на репродуктивне здоров'я, погіршувати зір.

Групи ризику: діти, вагітні жінки, хворі на серцево-судинні захворювання (особливо з кардіостимуляторами), люди з ослабленим імунітетом або страждаючі хворобами нервової системи.

Як зменшити вплив хвиль надвисокої частоти?

По можливості, використовувати функцію гучного зв'язку, якщо має бути довга розмова. Тим самим прибрати джерело радіосигналу подалі. Або використовувати гарнітуру.

Відключати передачу мобільних даних, коли в ній немає потреби.

Не спати зі смартфоном під подушкою.

Не носити його в нагрудних і брючних кишенях. Краще покласти в сумку, рюкзак.

Негативний вплив на дітей і підлітків

Сучасні діти змалечку постійно користуються мобільниками. Батькам так простіше контролювати безпеку своїх чад.

Діти і гаджети

Постійні розмови і "серфінг" в інтернеті не залишають часу на пізнання навколишнього світу і тривалі прогулянки з друзями на свіжому повітрі. Сидіння в телефоні погіршує, зір, поставу і фізичний розвиток.

Вплив на фізичний стан

Через використання мобільних телефонів, людина горбить спину більше 4 годин на день. І це - не тільки естетична проблема. Тривале використання компактних гаджетів має досить багато наслідків – біль в шиї, надмірне навантаження на зв'язки і м'язи, і, як наслідок, порушення постави верхній частині хребта. У зігнутому положенні голова людини стає важче, що істотно навантажує хребет.

Як не нашкодити здоров'ю в цьому випадку?

Дивіться на пристрій, не згинаючи шию, а просто опустивши очі.

Підніміть екран вище.

Кількість аварій, які відбуваються з вини водіїв або пішоходів, які зосередилися на спілкуванні по мобільному телефону, величезна.

Порушення сну

Мобільники порушують вироблення гормону сну - мелатоніну. Людина використовує гаджет перед сном, а потім довго не може заснути, навіть якщо втомилася. Коли сон порушений постійно - знижується працездатність, з'являється небезпека нервових зривів.

Просто не використовуйте мобільні пристрої за дві години до сну, і ця проблема буде вирішена. Якщо ви любите читати перед сном, не читайте з телефону. Краще скористайтеся паперовій або електронній книгою.

Мобільний телефон - всього лише річ, хоч і потрібна. Використовуйте телефон в разі необхідності, знайте міру. Тоді він точно не зашкодить вашому здоров'ю і настрою.

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