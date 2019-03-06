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Як жаби в окропі: вчені дали страхітливий прогноз на майбутнє

4.1тЧитати матеріал російською

Кліматологи з Каліфорнійського університету в Девісі заявили, що людство може загинути, як жаба в окропі.

Вчені порівняли ситуацію на планеті з відомим дослідом: якщо помістити жабу в воду, яка нагрівається поступово, то тварина не помітить змін і врешті звариться в окропі, пише CNN.

Дослідження показало, що люди на планеті так само байдужі до змін клімату, тому їм загрожує небезпека. Щоб переконатися в цьому, вчені проаналізували в соціальних мережах публікації жителів різних кінців Землі про погоду.

Як жаби в окропі: вчені дали страхітливий прогноз на майбутнє

24tv

Як з'ясувалося, аномально теплі або холодні дні стали настільки частими, що їм уже мало хто дивується.

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"Це справжній ефект киплячої жаби. Люди, схоже, звикають до змін, яких вони вважають за краще уникати", - сказав автор дослідження Френсіс Мур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український еколог заявила про глобальну катастрофу. Незворотні зміни клімату на Землі ведуть до того, що вже в найближчі десятиліття в світі з'являться сотні мільйонів кліматичних біженців. Це стане великим потрясінням для всього людства.

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