Як жаби в окропі: вчені дали страхітливий прогноз на майбутнє

Кліматологи з Каліфорнійського університету в Девісі заявили, що людство може загинути, як жаба в окропі.

Вчені порівняли ситуацію на планеті з відомим дослідом: якщо помістити жабу в воду, яка нагрівається поступово, то тварина не помітить змін і врешті звариться в окропі, пише CNN.

Дослідження показало, що люди на планеті так само байдужі до змін клімату, тому їм загрожує небезпека. Щоб переконатися в цьому, вчені проаналізували в соціальних мережах публікації жителів різних кінців Землі про погоду.

24tv

Як з'ясувалося, аномально теплі або холодні дні стали настільки частими, що їм уже мало хто дивується.

"Це справжній ефект киплячої жаби. Люди, схоже, звикають до змін, яких вони вважають за краще уникати", - сказав автор дослідження Френсіс Мур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український еколог заявила про глобальну катастрофу. Незворотні зміни клімату на Землі ведуть до того, що вже в найближчі десятиліття в світі з'являться сотні мільйонів кліматичних біженців. Це стане великим потрясінням для всього людства.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!