Як збільшити час роботи телефону без підзарядки: поради експерта
Для збільшення часу роботи смартфона без додаткової підзарядки необхідно видалити всі мобільні додатки, які не використовуються.
Адже навіть в пасивному режимі програма через мережу відправляє різні звіти та отримує поновлення, що впливає на заряд акумулятора, розповів "Прайму" експерт в технологіях.
За його словами, після видалення непотрібних додатків телефон може заощадити до 10% часу без підзарядки.
Також потрібно обмежити роботу програм у фоновому режимі. Серед них можуть бути месенджери, соціальні мережі, карти та навігатори, а також пошукові сервіси. Таке рішення дасть ще 20-30% до часу роботи смартфона.
Користувачеві слід відключити такі сервіси, як NFC, GPS, Bluetooth і Wi-Fi. Зниження яскравості екрану також дозволить заощадити енергію.
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