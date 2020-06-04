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4 червня • оновлено в 05:44
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Як збільшити час роботи телефону без підзарядки: поради експерта

2.2т
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Для збільшення часу роботи смартфона без додаткової підзарядки необхідно видалити всі мобільні додатки, які не використовуються.

Адже навіть в пасивному режимі програма через мережу відправляє різні звіти та отримує поновлення, що впливає на заряд акумулятора, розповів "Прайму" експерт в технологіях.

За його словами, після видалення непотрібних додатків телефон може заощадити до 10% часу без підзарядки.

Зарядка смартфона

Зарядка смартфона

Також потрібно обмежити роботу програм у фоновому режимі. Серед них можуть бути месенджери, соціальні мережі, карти та навігатори, а також пошукові сервіси. Таке рішення дасть ще 20-30% до часу роботи смартфона.

Користувачеві слід відключити такі сервіси, як NFC, GPS, Bluetooth і Wi-Fi. Зниження яскравості екрану також дозволить заощадити енергію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тег
Смартфон
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