Як зареєструватися в Zoom і почати користуватися відеозв'язком: інструкція

Zoom стала популярною програмою для відеозв'язку під час пандемії COVID-19. Її можна встановити на комп'ютер або смартфон. Підключитися до відеоконференції можна також через браузер або електронну пошту.

Організація конференції в Zoom

Необхідно перейти на сайт натиснути "Увійти". При першому вході потрібно пройти реєстрацію, використовуючи використовувати пошту та пароль. Також можна використовувати обліковий запис Google (Gmail або Google App) або Facebook, щоб увійти в систему.

Додаток Zoom

Далі потрібно відкрити (завантажити) додаток Zoom через ярлик на робочому столі і увійти в систему. Виберіть "Почати з відео – Нова конференція", щоб почати відеоконференцію.

Як приєднатися до відеоконференції

Для кожної конференції присвоюється унікальний 9, 10 або 11-значний номер, так званий ідентифікатор. Щоб приєднатися до загального відеочату, потрібно ввести номер, вказаний в запрошенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Facebook представила новий сервіс Messenger Rooms (аналог Zoom), який повинен поліпшити якість відеозв'язку на тлі пандемії COVID-19.