Як захистити телефон від злому: поради експертів з безпеки

Тимур Григоренко Технології 03:40, 12.06.2020

Для надійної блокування екрану смартфона на ОС Android найкраще використовувати кілька способів захисту, таких як графічний ключ і складний пароль.

Поради з безпеки озвучили експерта в області кіберзахисту з компанії ESET.

Блокування дисплея за допомогою графічного ключа надійне, але потрібен складний малюнок. Латинська літера L буде поганим паролем, адже його нескладно відгадати. Краще ставити для розблокування складний геометричний малюнок.

Як захистити екран телефону від злому

Пароль або PIN-код найбільш популярні спосіб захисту екрану. Однак при використанні пароля важливо ставити мінімум вісім символів, серед яких літери, цифри та спеціальні значки.

Для додаткової безпеки особистої інформації можна встановити видалення всіх даних після певної кількості невдалих спроб введення пароля.

Біометричний відбиток пальця або сканування очей надійні, але такий захист можна подолати. Тому краще якщо такий захист буде ще продубльована паролем.

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