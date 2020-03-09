Телефон не вмикається: як "воскресити" свій смартфон, якщо нічого не допомагає

Телефон вимкнувся, і ніяк не виходить його включити? Це схоже на глобальну катастрофу, адже в мобільнику зберігається весь обсяг потрібної інформації. Розповідаємо, як врятуватися.

Телефон не вмикається

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Примусовий перезапуск

Почніть з найпростішого - перезавантажте пристрій. Якщо телефон "помер" і не перезавантажується природним шляхом, знадобитися примусове перезавантаження. Для Андроїд: затисніть одночасно кнопку зменшення гучності і кнопку живлення, тримайте їх 10-15 сек. потім відпустіть. Апарат перезавантажиться або на екрані з'явиться меню зі списком необхідних дій.

Якщо не підходить ця комбінація, або у вас не Андроїд, то ви зможете знайти відповідні вашій моделі варіанти у мережі.

Зарядний пристрій

Підключіть телефон до розетки за допомогою зарядного пристрою. Якщо через деякий час на мобільному не побачите зарядки, і ви не зможете включити апарат, можливо пошкоджений зарядний пристрій. Перевірити його цілісність можна, скориставшись іншою подібною зарядкою.

Якщо смартфон не заряджається від справного блоку живлення, перевірте роз'єм контактів. Він часто засмічується сторонніми частинками. Можна акуратно почистити це місце зубочисткою і повторити спробу. Якщо це не вирішило проблему, краще скористатися послугами сервісного центру.

Батарея

Телефон може раптово вимикатися при несправності батареї. Якщо гаджет куплений давно, то після інтенсивної експлуатації будь-яка батарея зношується. Коли телефон використовується більш як чотири години на день, то не дивно, що через рік акумулятор слабшає. Щоб зменшити навантаження, потрібно оптимізувати настройки апарату, видалити непотрібні програми.

Найгірше акумулятори реагують на перегрів, переохолодження і глибокий розряд. Якщо батарея здулася або потріскалася, треба замінити її на нову. Пошкоджена батарея може зіпсувати телефон.

Зламалася кнопка включення

Якщо це не заводський брак, то кнопка може бути пошкоджена механічно. Наприклад, при падінні. Або вона просто зносилася.

Попадання вологи на поверхню телефону теж може привести до несправності. Необхідно вийняти батарею і просушити телефон. Якщо не допомогло, необхідно звернутися до фахівця для ремонту.

Збій через поновлення

Сучасні гаджети з доступом в інтернет періодично оновлюються. У деяких випадках оновлення негативно позначається на роботі пристрою: телефон різко вимикається, зависає. Щоб запобігти такій біді, є кілька порад.

Не варто виконувати оновлення за допомогою сторонніх ресурсів.

Процедура енергоємна, заряд акумулятора повинен бути не менше 60 відсотків.

Додатки, завантажені користувачем, вступають в конфлікт з процедурою поновлення, якщо самі не були оновлені до останньої версії.

Вирішити проблему можна, витягнувши батарею з вимкненого телефону. Потім через деякий час треба вставити її назад і включити смартфон. Він має запрацювати. Якщо попередні маніпуляції не мали успіху, застосовується скидання до заводських налаштувань або Hard Reset.

Hard Reset

Це жорсткий спосіб. Будуть знищені всі дані: документи, список контактів, галерея, музичні файли, відео, настройки, паролі і логіни, додатки, дані месенджерів. Тому перед скиданням подбайте про те, щоб зберегти потрібні дані на інших інформаційних носіях.

Знайдіть потрібну функцію в налаштуваннях або натисніть одночасно клавішу гучності і клавішу виключення. Уважно дотримуйтесь інструкцій системи. Якщо процес скидання розпочато, залиште телефон в спокої, поки він не включиться сам.

Ну а якщо і Hard Reset не допоміг, ваш телефон скоріше мертвий, ніж живий. Доведеться звертатися в сервісний центр за допомогою.

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