Як випромінювання 5G впливає на організм: вчені дали відповідь

Вчені з США довели, що радіохвилі по типу 5G або 4G істотно не вплинули на розвиток ембріонів акваріумних риб.

Експеримент показав, що випромінювання лише трохи знизило сенсомоторні функції, передає журнал PLOS ONE.

Для досвіду застосували камеру, побудовану з клітки Фарадея, ікру риб даніо-реріо. До камери приєднали антену і передавач, який випромінював радіохвилі частотою 3.5 ГГц, яка застосовується для роботи мереж 4G і 5G.

Риби отримували спрямовані радіохвилі, починаючи з шостої години після запліднення і протягом 42 годин. Подальший аналіз показав, що не було зафіксовано істотного впливу на смертність і морфологію ембріонів риб.

Акваріумні риби даніо-реріо

Вчені лише виявили помірне гальмування реакції переляку, що говорить про деякі сенсомоторні порушення. Дослідники вважають, що це може вказувати на ранні маркери розладів нервово-м'язової системи, які проявляться вже у дорослих особин.

В результаті вчені прийшли до висновку, що для людей вплив на частоті 3,5 ГГц, швидше за все, є доброякісним.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що названі найнебезпечніші для здоров'я смартфони.