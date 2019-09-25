"Як тобі таке, Ілон?" Маск здивував російською відповіддю на запрошення до Краснодару: РФ в екстазі

Росіяни оригінально запросили засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска на бізнес-форум "Справа за малим" у Краснодарі.

Як повідомляє видання "ЮГА.ру", біля офісу компанії підприємця в каліфорнійському місті Хоторн з'явився білборд із написом "Kak tebe takoe, Elon Musk?".

Уточнюється, що форум відбудеться в жовтні, а його організатором виступає адміністрація Краснодарського краю. Російські чиновники проявили винахідливість: на білборді було розміщено QR-код, який веде на сайт із гумористичним відео для Маска.

У ролику грає пісня англійською мовою за мотивами композиціх "Крылатые качели" з фільму "Пригоди Електроніка". Герої запрошують Маска на захід, обіцяючи, що зустрінуть, "як бога".

Заставка на сайті форуму Скріншот

Через деякий час засновник SpaceX все ж відреагував на нестандартне послання в своєму Twitter: "Язик добре підвішений", – коротко пожартував він російською мовою.

У коментарі підприємець не уточнив, чи збирається брати участь у форумі. Тим не менш, росіяни змогли привернути його увагу, в чому він особисто зізнався.

Росіяни бурхливо відреагували в коментарях на російськомовну відповідь Маска: "Ого, базариш", "У Ілона просто язик добре підвішений, тому він завжди знає, що сказати", "Ти ж сказав, що улюблена мова – Turbo Pascal", "Дуже добре, Ілон російською заговорив", – розвеселилися в мережі.

мова добре підвішений - Elon Musk (@elonmusk) September 25, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Маск вже не вперше звертається російською мовою в соцмережах. У квітні 2019 року він розвеселив користувачів твіттами: "Де інопланетяни?" і "Ось де собака зарита".

А до цього Ілон посміявся над репортажем НТВ, де було використано вираз, який давно став мемом. Він написав: "Хаха офігенно", – чим викликав бурхливу реакцію в мережі.

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