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27 вересня • оновлено в 19:54
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"Як тобі таке, Ілон?" Маск здивував російською відповіддю на запрошення до Краснодару: РФ в екстазі

17.4т Читати матеріал російською

Росіяни оригінально запросили засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска на бізнес-форум "Справа за малим" у Краснодарі.

Як повідомляє видання "ЮГА.ру", біля офісу компанії підприємця в каліфорнійському місті Хоторн з'явився білборд із написом "Kak tebe takoe, Elon Musk?".

"Як тобі таке, Ілон?" Маск здивував російською відповіддю на запрошення до Краснодару: РФ в екстазі

Уточнюється, що форум відбудеться в жовтні, а його організатором виступає адміністрація Краснодарського краю. Російські чиновники проявили винахідливість: на білборді було розміщено QR-код, який веде на сайт із гумористичним відео для Маска.

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Близько офісу компанії SpaceX американського бізнесмена і винахідника Ілона Маска з'явилися банери, що запрошують його взяти участь у форумі для малого бізнесу в Краснодарі. Офіс SpaceX знаходиться в каліфорнійському місті Хоторн. По дорозі до нього з'явилися білборди, які явно встановили для того, щоб їх помітив сам Маск - там є його фото, звернення до нього, легендарна напис "Kak tebe takoe?". На задньому плані на цих кадрах видніється ракета Falcon. Таким чином Маска звуть на форум "Справа за малим" для представників малого та середнього бізнесу, який пройде в Краснодарі в жовтні. Сайт, назва якого розміщено на банерах, присвячений запрошення Маска на захід. Там навіть є зворушливий кліп на цю тему. Організатором форуму виступає крайова адміністрація. А хто розмістив білборди - поки невідомо. # краснодарновості # новостікрд # новостікраснодара # ілонмаск # кактебетакоеілонмаск

Публікація від ЮГА.ру - Краснодар (@ yuga.ru)

У ролику грає пісня англійською мовою за мотивами композиціх "Крылатые качели" з фільму "Пригоди Електроніка". Герої запрошують Маска на захід, обіцяючи, що зустрінуть, "як бога".

Заставка на сайті форуму

Заставка на сайті форуму

Скріншот

Через деякий час засновник SpaceX все ж відреагував на нестандартне послання в своєму Twitter: "Язик добре підвішений", – коротко пожартував він російською мовою.

У коментарі підприємець не уточнив, чи збирається брати участь у форумі. Тим не менш, росіяни змогли привернути його увагу, в чому він особисто зізнався.

"Як тобі таке, Ілон?" Маск здивував російською відповіддю на запрошення до Краснодару: РФ в екстазі

Росіяни бурхливо відреагували в коментарях на російськомовну відповідь Маска: "Ого, базариш", "У Ілона просто язик добре підвішений, тому він завжди знає, що сказати", "Ти ж сказав, що улюблена мова – Turbo Pascal", "Дуже добре, Ілон російською заговорив", – розвеселилися в мережі.

"Як тобі таке, Ілон?" Маск здивував російською відповіддю на запрошення до Краснодару: РФ в екстазі
"Як тобі таке, Ілон?" Маск здивував російською відповіддю на запрошення до Краснодару: РФ в екстазі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Маск вже не вперше звертається російською мовою в соцмережах. У квітні 2019 року він розвеселив користувачів твіттами: "Де інопланетяни?" і "Ось де собака зарита".

А до цього Ілон посміявся над репортажем НТВ, де було використано вираз, який давно став мемом. Він написав: "Хаха офігенно", – чим викликав бурхливу реакцію в мережі.

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Особа
Ілон Маск
Місце
Росія
Тег
курйоз
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