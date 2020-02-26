Мережу заполонили Samsung и Huawei: як роcпізнати обман

На Reddit забили тривогу через лавину підроблених Huawei і Samsung на AliExpress.

За зовнішнім виглядом їх практично не відрізниш від оригінальних моделей, але їх ціна дуже низька. Як визначити фейковий смартфони і що робити, якщо ви купили підроблений гаджет?

Деякі західні видання, присвячені сучасним технологіям, помітили на інтернет-платформі AliExpress маловідомий майданчик, який торгує смартфонами, схожими на оригінальні Huawei і Samsung. За привабливою вартістю, але ось за якістю вони були далекі від досконалості. Як же розпізнати фейковий гаджет?

Що підробляють і де продають?

В одному з інтернет-магазинів на AliExpress торгують репліками Mate 30 Pro, Huawei P30 Pro, Galaxy Note 10 і Galaxy S10 Plus за ціною 140-180 доларів. Вартість оригінального Galaxy Note 10 в Україні стартує від 1000 дол.

Торгують підробками та інші інтернет-магазини, наприклад, Joom. Вартість товарів у них набагато дешевше, ніж у AliExpress. Ціна найдорожчого клону S10 становить 100 $.

Підробленими Android-смартфонами переповнені каталоги китайського маркетплейса Banggood, американського Wish і російського Pandao. Продають їх і інші містечкові майданчики, типу Shopee, Vova і т.д.

Фейкові гаджети надсилають в коробках, на яких відсутні написи. Документацію до них не прикладають. Частину підробок продають в упаковках, схожих на оригінальні.

В основному репліки Huawei і Samsung можна знайти в китайських інтернет-магазинах.

Як розпізнати фейковий гаджет?

Пошукова видача AliExpress не видасть вам підроблені моделі Galaxy S10, Samsung Galaxy і т.п. Рекомендації на таку техніку теж не поширюються. Якщо ви введете запит P30 Pro, S10 + і так далі, то фейкові гаджети можуть з'явитися в інтернет-магазині, який ними торгує, але зображені рендери будуть без фірмових логотипів і згадок Huawei і Samsung.

Деякі підробки випускають зі сканером відбитка пальця на зворотному боці. Оригінальні гаджети їх не містять. Крім того, вартість підробки майже завжди на вісімдесят відсотків дешевша від офіційної моделі.

Підроблені смартфони мають більш простий вигляд, ніж оригінальні

Є багато відмінностей від оригіналів по специфікаціям. У фейкових гаджетах встановлено процесори MediaTek, які не використовуються Huawei і Samsung. Підробки обладнані роз'ємом, куди вставляють навушники. Справжні флагмани випускають без них. Є й інші розбіжності.

У відгуках покупці лають низькоякісну техніку, викладають її відео та фото разом з упаковкою. На них помітно багато суттєвих відмінностей фейковий гаджетів від оригінальних. Наприклад, верхня і нижня частини Mate 30 Pro обладнані величезними рамками. Реальна модель випускається без них з вигнутими краями екрану.

Прямі запити на Joom видають фейкову техніку, типу, Huawei Mate 30 Pro або Samsung Galaxy S10. Але оригінальні смартфони позначаються модераторами галочкою синього кольору.

Як вчинити, якщо вам прислали фейковий гаджет і він вас не влаштовує?

Joom і AliExpress приймають товари назад і повертають за них гроші частково або повністю залежно від того, наскільки відправлений гаджет не відповідає заявленому продукту. Якщо проблема полягає тільки в його кольорі, то гроші будуть повернуті частково. У разі повної підробки, магазин, швидше за все, поверне вам всю суму.

В інтернет-магазині Joom перед поверненням коштів вас попросять зафіксувати на відео повного знищення висланого товару, але перед цим дізнайтеся у адміністратора всі вимоги до такого запису, інакше він може їх не задовольнити.

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