Як розблокувати Android-смартфон, якщо забули пароль, PIN-код і ключ

Розблокувати смартфон на операційній системі Android можна кількома способами, не вдаючись до повного скидання налаштувань пристрою.

OBOZREVATEL пропонує вам скористатися нижчепереліченими способами, які допоможуть отримати доступ до смартфону.

Smart Lock

За допомогою функції Smart Lock можна розблокувати екран, виконуючи певні дії. Але відзначимо, що для цього Smart Lock повинен був заздалегідь активований в смартфоні. Наприклад, можна попередньо задати розблокування при підключенні стороннього Bluetooth-пристрою. І тоді при з'єднанні можна отримати доступ до телефону без введення PIN-коду, пароля або графічного ключа.

Google-акаунт

Метод розблокування за допомогою Google-акаунта актуальний тільки для гаджетів на Android 4.4 і старіших версіях операційної системи. При цьому смартфон повинен бути в мережі. Пояснимо, що після п'яти неправильних спроб введення на дисплеї повинна з'явитися підказка на кшталт "Забули пароль?". Після натискання на напис потрібно ввести логін і пароль від акаунта Google, з яким синхронізовано пристрій.

У разі, якщо пароль від акаунта Google теж забутий, то необхідно відновити доступ до нього за допомогою спеціального сервісу компанії.

Також можна вдатися до видалення пароля через акаунт Google на комп'ютері. Але даний спосіб допоможе лише в тому випадку, якщо гаджет включений і на ньому налаштовані обліковий запис Google і "Google Play". Також повинні бути включені функція "Місцезнаходження" та "Знайти пристрій".

Потрібно зробити наступні дії:

Бути авторизованим в особистому акаунті Google

У пункті меню вибрати "Очистити пристрій"

Після скидання налаштувань потрібно буде ввести новий пароль від акаунта Google

Вбудований сервіс

Деякі виробники смартфонів пропонують свої інструменти для розблокування. Наприклад у Samsung є сервіс Find My Mobile, який при підключенні до інтернету дозволяє видалити пароль, PIN-код і навіть відбиток пальця.

Дізнатися інформацію про подібну функці. в смартфоні можна на сайті виробника nf в інструкції.

Скидання налаштувань

Скидання смартфона до заводських налаштувань призведе до втрати всіх даних на пристрої, але допоможе зняти блокування дисплея. Для смартфона від різних виробників скидання відбувається по різному, про що можна дізнатися з даних в мережі.

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