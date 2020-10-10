Як правильно заряджати телефон, щоб не зіпсувати батарею: поради експерта

Те, що багато хто міняє телефон вже через пару років після купівлі, є справжнім марнотратством. Тому правильне поводження з батареєю, яка продовжує життя гаджета, є корисним для навколишнього середовища.

Так вважає старший радник з енергоефективності Шведського енергетичного агентства Карлос Лопес, пише шведська газета Dagens Nyheter. Видання наводить кілька порад експерта з правильного використання батареї.

1. Не розряджайте телефон повністю. Думка про те, що телефон треба повністю розрядити перед зарядкою, є міфом. Це уявлення прийшло з часів, коли телефони оснащувалися більш старим типом акумуляторів – нікель-металогідридними.

У більшості сучасної техніки стоять літій-іонні акумулятори, які саме не можна розряджати повністю. Вони менші й дають набагато більше енергії, але дуже чутливі до повної розрядки.

2. Не залишайте прилад у розрядженому стані надовго. Це стосується й електроінструментів (акумуляторні викрутки, садова техніка, електровелосипеди). Краще зберігати техніку повністю зарядженою за кімнатної температури.

3. Уникайте спеки і морозу, які дуже шкідливі для літієвих акумуляторів, і не заряджайте гаджети за мінусових температур – це стосується всієї сучасної техніки. Ідеальна відмітка – +20 градусів.

Не варто залишати телефон на сонці, – наприклад, на приладовій панелі автомобіля. На морозі пристрій найкраще тримати у внутрішній кишені одягу.

4. Не залишайте телефон на зарядці на ніч. Для літієвих акумуляторів бажано завжди бути зарядженими в межах 20-80%. Тому намагайтеся заряджати пристрій у кілька коротких прийомів протягом дня.

Це досить серйозна вимога, тому, як правило, спочатку процес зарядки телефону йде дуже швидко, а потім сповільнюється, щоб батарея не отримала надмірного заряду.

5. Ноутбук, за можливості, варто використовувати підключеним до живлення: коли він повністю заряджений, шнур "відсікає" напругу й акумулятор не отримує надлишкового заряду. Якщо ж пристрій постійно розряджається і знову заряджається, акумулятор зношується.

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