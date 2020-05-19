Як правильно відкалібрувати акумулятор iPhone: поради щодо налаштування

Тимур Григоренко Технології 04:20, 19.05.2020

Літій-полімерні акумулятори, які встановлені на смартфони iPhone від компанії Apple потрібно періодично калібрувати.

Калібрування допоможе телефону зі зношеною батареєю коректно визначити рівень заряду, а також трохи збільшить ємність і продовжить час автономної роботи, передає Lifehacker.

Підготовка iPhone

Перед калібруванням потрібно виконати деякі дії на смартфоні, що знизити споживання енергії та повністю розрядити акумулятор:

  • Вимкніть геолокацію

  • Вимкніть фонове оновлення контенту

  • Вимкніть автоматичні завантаження

  • Зменшіть яскравість екрану до мінімального рівня

  • Після калібрування поверніть все назад для нормальної роботи iPhone

Калібрування батареї iPhone

Калібрування акумулятора

Перш за все необхідно зробити два повних циклу розряду-заряду, а це може зайняти кілька годин або навіть весь день.

Максимально використовуйте телефон, навантажуючи його функціями. Наприклад, можете включити довге 4К-відео, включивши звук на повну гучність.

Після виключення смартфона потрібно почекати 3-4 години. Адже навіть після повного відключення iPhone залишається невеликий відсоток заряду, щоб телефон міг зберегти дані додатків і провести коректне відключення.

Після потрібно зарядити телефон від оригінального зарядного пристрою. Після досягнення 100% заряду, iPhone не варто відразу ж відключати від зарядки, а протримати ще пару годин.

Потім знову потрібно повністю розрядити iPhone та повторити ті ж дії.

Після калібрування iPhone стан батареї можна перевірити програмою, наприклад, CoconutBattery.

Як відкалібрувати акумулятор iPhone

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