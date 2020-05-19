Як правильно відкалібрувати акумулятор iPhone: поради щодо налаштування

Літій-полімерні акумулятори, які встановлені на смартфони iPhone від компанії Apple потрібно періодично калібрувати.

Калібрування допоможе телефону зі зношеною батареєю коректно визначити рівень заряду, а також трохи збільшить ємність і продовжить час автономної роботи, передає Lifehacker.

Підготовка iPhone

Перед калібруванням потрібно виконати деякі дії на смартфоні, що знизити споживання енергії та повністю розрядити акумулятор:

Вимкніть геолокацію

Вимкніть фонове оновлення контенту

Вимкніть автоматичні завантаження

Зменшіть яскравість екрану до мінімального рівня

Після калібрування поверніть все назад для нормальної роботи iPhone

Калібрування батареї iPhone

Калібрування акумулятора

Перш за все необхідно зробити два повних циклу розряду-заряду, а це може зайняти кілька годин або навіть весь день.

Максимально використовуйте телефон, навантажуючи його функціями. Наприклад, можете включити довге 4К-відео, включивши звук на повну гучність.

Після виключення смартфона потрібно почекати 3-4 години. Адже навіть після повного відключення iPhone залишається невеликий відсоток заряду, щоб телефон міг зберегти дані додатків і провести коректне відключення.

Після потрібно зарядити телефон від оригінального зарядного пристрою. Після досягнення 100% заряду, iPhone не варто відразу ж відключати від зарядки, а протримати ще пару годин.

Потім знову потрібно повністю розрядити iPhone та повторити ті ж дії.

Після калібрування iPhone стан батареї можна перевірити програмою, наприклад, CoconutBattery.

Як відкалібрувати акумулятор iPhone

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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