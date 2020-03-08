Не попадіться на обман: як відрізнити якісний ноутбук від дорогого барахла

Придбання ноутбука – відповідальна справа, до якої потрібно підійти з підвищеною увагою. При його виборі слід керуватися дещо іншими пріоритетами, ніж при покупці персонального комп'ютера, навіть якщо у даної техніки схожі характеристики. Вимоги до тих і інших відрізняються між собою, про що потрібно пам'ятати, відправляючись в магазин.

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Зручність у використанні

Основними відмінними особливостями і перевагами ноутбука є його мініатюрність, особливо в порівнянні з персональним комп'ютером, і мобільність. Виходить, що зручності роботи за цією технікою варто приділяти першочергову увагу.

Тому при виборі ноутбука слід звернути увагу на деталі, які на перший погляд можуть здатися не такими вже важливими. Перевірте, чи вдається відкривати кришку однією рукою, не притримуючи при цьому основу. Зробити це досить просто – слід покласти ноутбук на стіл, поки він закритий. Потім спробувати, як відкривається його кришка, якщо взятися тільки однією рукою. Хороший результат, якщо це вийшло зробити, не зрушуючи з місця ноутбук, при цьому клавіатура, розташована на нижній частині техніки, не повинна тягнутися слідом за кришкою.

Далі техніка перевіряється на деформацію або злам. Таким чином, вдається оцінити, якість збірки і пластика, використаного для основного корпусу. Для цього слід взяти ноутбук за протилежні кути, зробивши рух, що піддають корпус деформації. Уявіть, що ви вичавлюєте білизну. Якщо корпус якісний, він не буде прогинатися і тріщати. Таку техніку можна сміливо купувати.

Звичайно, зручність використання залежить від того, скільки буде важити такий ноутбук. В цьому випадку орієнтуйтеся виключно на свої переваги.

Бренд

Тепер необхідно визначитися з виробником. Звичайно, у кожного можуть бути власні переваги. Однак коли справа стосується подібної дорогої техніки, рекомендується зупиняти свій вибір на компанії, які вважається фаворитом за якістю техніки, а не за кількістю вироблених одиниць.

Наприклад, на початок 2020 року найякісніші ноутбуки за оцінками експертів випускають Asus, Toshiba, Sony і Apple. Зверніть увагу на екран ноутбука. Якщо ви плануєте багато часу проводити за мережевими іграми, слід вибрати матрицю з мінімальним часом відгуку.

Якщо ж ви віддаєте перевагу грі в офлайні, а також плануєте на ноутбуці переглядати фільми і фотографії, то буде потрібна IPS-матриця. Якщо потрібно щось середнє, то ваш вибір – VA.

Щоб визначитися з кращим екраном, рекомендується взяти дві фотографії: одну на матовому папері, а другу – на глянцевому. Вирішіть, який варіант подобається більше і вибирайте саме такий екран.

Технічні характеристики

Рекомендації по процесору давати не має сенсу. Тут все залежить від фінансових можливостей. А ось при виборі обсягу оперативної пам'яті слід враховувати ОЗУ. В даний момент мінімально допустимий варіант – 4 ГБ ОЗУ, це базові моделі. Для середнього користувача буде потрібно 8 ГБ, дорогі моделі для важких і високопродуктивних ігор мають 16 ГБ оперативної пам'яті.

Уважно вивчіть технічні характеристики відеокарти, так як у переважної більшості ноутбуків вона буде вбудованої, так що замінити її, якщо виникне така потреба, швидше за все, не вдасться.

Нарешті, оцініть кількість виходів і ємність акумулятора. Якщо з акумулятором все просто (чим він більший, тим краще), то в плані роз'ємів потрібно уважно перевірити, щоб були виходи для всього, що ви збираєтеся підключити.

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