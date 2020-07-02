Як на iPhone повернутися з iOS 14 до ранньої версії: покрокова інструкція

Тимур Григоренко Технології 03:40, 2.07.2020

Компанія Apple випустила бета-версію мобільної операційної системи iOS/iPadOS 14. Але щоб повернутися на попередню версію прошивки потрібно виконати ряд маніпуляцій.

Для відкату системи потрібно буде підключити iPhone до комп'ютера, передає "Лайфхакер".

Далі необхідно виконати наступні кроки:

Завантажити актуальний образ прошивки для вашої версії смартфона

Відключити функцію "Знайти iPhone". Для цього потрібно зайти в налаштування в розділ "Локатор" – "Знайти iPhone"

Підключити iPhone або iPad до комп'ютера

Відкрити iTunes або вкладку з пристроєм в Finder на macOS Catalina або Big Sur

У режимі перегляду пристрої навжать "Відновити iPhon", утримуючи кнопку на Mac або лівий Shift на Windows

Відкрити вікно вибору файлу прошивки. Знайти скачаний раніше образ і відкрити його

Після комп'ютер сам повинен завершити процес. Важливо при цьому не відключати пристрій від ПК і не переводити комп'ютер в сплячий режим, поки процес не завершиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі самі ефективні пристрої від Apple.

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