Як на iPhone повернутися з iOS 14 до ранньої версії: покрокова інструкція
iPhone c iOS 14.
Компанія Apple випустила бета-версію мобільної операційної системи iOS/iPadOS 14. Але щоб повернутися на попередню версію прошивки потрібно виконати ряд маніпуляцій.
Для відкату системи потрібно буде підключити iPhone до комп'ютера, передає "Лайфхакер".
Далі необхідно виконати наступні кроки:
Завантажити актуальний образ прошивки для вашої версії смартфона
Відключити функцію "Знайти iPhone". Для цього потрібно зайти в налаштування в розділ "Локатор" – "Знайти iPhone"
Як на iPhone повернутися з iOS 14 до ранньої версії: покрокова інструкція
Підключити iPhone або iPad до комп'ютера
Відкрити iTunes або вкладку з пристроєм в Finder на macOS Catalina або Big Sur
У режимі перегляду пристрої навжать "Відновити iPhon", утримуючи кнопку на Mac або лівий Shift на Windows
Відкрити вікно вибору файлу прошивки. Знайти скачаний раніше образ і відкрити його
Як на iPhone повернутися з iOS 14 до ранньої версії: покрокова інструкція
Після комп'ютер сам повинен завершити процес. Важливо при цьому не відключати пристрій від ПК і не переводити комп'ютер в сплячий режим, поки процес не завершиться.
Як повідомляв OBOZREVATEL, названі самі ефективні пристрої від Apple.