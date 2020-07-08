Як очистити кеш і видалити файли в Telegram: поради експертів

Тимур Григоренко Технології 05:20, 8.07.2020

Активне використання додатка Telegram починає з часом заповнювати пам'ять смартфона фото, відео та файлами, які користувач отримує через мережу. Щоб уникнути накопичення старих даних необхідно очистити кеш і базу даних месенджера.

Видалення старих файлів дозволить зберегти внутрішню пам'ять телефону, передає "Лайфхакер".

Щоб почати очищати пам'ять спершу потрібно відкрити програму "Телеграм" і натиснути на значок "сендвіча", щоб з`явилося бічне меню. У меню "Налаштування" потрібно натиснути "Дані та пам'ять".

Далі необхідно перейти на сторінку "Використання пам'яті" і натиснути "Очистити кеш Telegram".

Додаток має показати файли для видалення. Потрібно підтвердити вибір і очистити кеш. Також можна натиснути "Очистити базу даних", що очистить пам'ять на телефоні.

Потім в налаштуваннях потрібно змінити повзунок "Зберігати медіа" і вибрати потрібний термін, наприклад, 3 дні.

Також у додатку можна відключити автоматичне завантаження медіафайлів, зберегти обсяг у сховище і трафік. Ще в файловому менеджері потрібно відкрити папку Download\Telegram і видалити звідти непотрібні файли, які скачували з надісланих повідомлень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названа небезпека популярного месенджера WhatsApp.

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