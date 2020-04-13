Як навчити iPhone розпізнавати обличчя господаря в масці: інструкція

Журналісти опублікували інструкцію, як навчити смартфон з Face ID дізнаватися користувача в масці.

Покрокова інструкція з'явилася на сайті 9to5Mac. Журналісти стверджують, що коректна робота Face ID в умовах, коли маска закриває нижню частину обличчя, не суперечить тому, що говорять в Apple.

"Face ID призначений для роботи з видимими очима, носом і ротом, – заявляють представники компанії. – Користувачі можуть як і раніше розблокувати свої пристрої, надівши маску".

9to5Mac

Перейдіть в меню "Налаштування" (Settings)> "Face ID і код-пароль";

Потім виберіть опцію "Налаштувати альтернативний зовнішній вигляд" або налаштуйте Face ID з нуля, попередньо скинувши його;

Візьміть маску, складіть її навпіл і прикрийте частина особи;

Якщо на екрані з'являється повідомлення про те, що особа чимось закрита (Face obstructed), повільно відсуйвайте маску в сторону від центру обличчя;

У певний момент смартфон попросить вас зробити круговий рух головою, поки не заповниться коло на екрані;

Проведіть два сканування особи з наполовину складеної маскою.

Якщо ви все зробили правильно, на екрані з'явиться повідомлення про те, що Face ID налаштований.

Після виконання цієї інструкції надіньте маску повністю і спробуйте розблокувати iPhone в такому вигляді. Не виходить? Доведеться провести додаткове налаштування.

Знову перейдіть в меню "Налаштування" (Settings)> "Face ID і код-пароль" і виберіть опцію "Налаштувати альтернативний зовнішній вигляд";

Складіть маску навпіл і прикрийте нею половину обличчя, протилежну тій, яку прикривали на першому етапі налаштування;

Двічі проскануйте наполовину прикрите обличчя тим же способом, що і раніше;

Одягніть маску повністю і протестуйте роботу Face ID: все повинно працювати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дизайнер з Сан-Франциско Даніель Баскин зайнялася розробкою медичних масок у вигляді людського обличчя, які зможуть захистити від вірусів і розблокувати смартфон.

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