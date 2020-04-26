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26 квітня • оновлено в 05:37
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Як насправді виглядають яйця акули: фото здивували мережу

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Акулячі яйця замість круглої форми мають найхимерніші обриси: від спіралі до плоского прямокутника. Це дозволяє майбутнім хижакам залишатися в безпеці.

На форумі Pikabu користувачі здивувалися фотографіям яєць, які відкладають різні види акул (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Яйця відкладають 30% акул

Яйця відкладають 30% акул

pixabay.com

Більшість акул або живородні, або яйцеживородні, і всього 30% цих хижаків відкладають яйця. Акулячі яйця можуть бути спіралевидними, у вигляді якоря, зі всілякими відростками і т.д.

Яйця акул розвиваються довго – 5-7 місяців. Весь цей час їм загрожують як морські мешканці, так і саме море – течія і хвилі можуть винести яйце на берег. Тому кожна з конструкцій служить своїм цілям.

Наприклад, спіралевидне яйце рогатої акули, покрите роговою оболонкою, відмінно захищає плід від м'ясоїдів.

Численні нитки на яйці котячої акули допомагають плоду закріпитися в грунті, щоб його не віднесло на берег.

А, наприклад, полярні акули, беруть обманкою – народжують відразу по 500 штук яєць, з яких тільки 10 запліднених.

Як насправді виглядають яйця акули: фото здивували мережу

Pikabu

Як насправді виглядають яйця акули: фото здивували мережу

Pikabu

Як насправді виглядають яйця акули: фото здивували мережу

Pikabu

Як насправді виглядають яйця акули: фото здивували мережу

Pikabu

Як насправді виглядають яйця акули: фото здивували мережу

Pikabu

Як насправді виглядають яйця акули: фото здивували мережу

Pikabu

Як насправді виглядають яйця акули: фото здивували мережу

Pikabu

Як насправді виглядають яйця акули: фото здивували мережу

Pikabu

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з Цюріхського університету знайшли останки стародавнього монстра – акули, яка нагадувала змію за формою.

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тварини риба
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Прямо как у Кацaпов - бабы ещё нарожают!
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Кацaп Кацaпыч, видел?
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