Як на нових iPhone повернути повноекранні дзвінки: інструкція

У новій iOS 14 на iPhone з'явилися банери викликів, на які скаржилися користувачі пристроїв від Apple.

Пояснимо, що при розблокованому смартфоні вхідний дзвінок займає не весь екран, дозволяючи далі користуватися iPhone, не відповідав на виклик. Але не всі власники телефону оцінили таку функцію, тому Apple передбачила можливість повернути старий інтерфейс.

Щоб прибрати банери викликів потрібно зайти в налаштування телефону і вибрати "Вхідні дзвінки" і натиснути "На весь екран" або "Банер", щоб повернути мініатюрний варіант. Після таких дій дзвінки завжди будуть відображатися відразу на весь екран iPhone.

Нагадаємо, що компанія Apple надала нову мобільну операційну систему iOS 14, яка оновилася на iPhone.

При цьому в iOS 14 виявили ряд проблем, які змушують користувачів зробити примусове перезавантаження iPhone.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в iPhone від компанії Apple знайшли небезпечну уразливість, яка дозволяє віддалено підключитися до смартфону по мережі Wi-Fi.