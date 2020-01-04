Як хакери можуть вкрасти ваш номер телефону: розкрилися схеми шахраїв

Британські хакери намагалися зламати понад 300 SIM-карт для викрадення грошей з банківських рахунків.

Шахраї отримували від операторів зв'язку коди, який дозволяли їм перемикати номер мобільного телефону жертви на інший телефон, повідомляє Dailymail.

Після того, як хакери отримують необмежений контроль над номером телефону, вони можуть продовжувати переслідувати жертву, часто для отримання фінансової вигоди.

Злочинці, що володіють достатнім озброєнням і знанням особистих даних користувача мобільного телефону, можуть обдурити операторів мережі, надавши їм цей вкрай важливий код авторизації перенесення.

Крадіжка SIM-карт iphones.ru

Щоб пройти перевірку безпеки у оператора мережі та отримати PAC, шахраї повинні мати якомога більше інформації, включаючи ім'я і дату народження, часто одержувані за допомогою фішингових листів.

Після того, як це було отримано, хакер може отримати контроль над особистою інформацією, що зберігається на SIM-карті, така як повідомлення, ключі безпеки, і, в кінцевому підсумку, вкрасти гроші.

Довжина PAC зазвичай становить 9 символів у форматі "ABC123456". Користувачі телефонів можуть безкоштовно запросити їх, відправивши текст на номер, який вони хочуть перевести на інший пристрій.

Раніше OBOZREVATEL писав, що кіберполіція викрила хакерів, які зламали більше 20 тисяч серверів по всьому світу. Угруповання працювало з 2014 року і займалося продажем доступів до віддалених серверів.

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