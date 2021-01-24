Як дізнатися, які додатки на iPhone використовують Apple ID

В iPhone функція Apple ID використовується, як швидкий і безпечний спосіб для стандартної реєстрації на сайтах і в додатках.

Щоб дізнатися де в iPhone знаходиться ця функція і як її відключити потрібно виконувати ряд дій.

В налаштуваннях знайдіть іконку профілю та натисніть на неї. Далі виберіть розділ "Пароль і безпека" – "Додатки, що використовують Apple ID". У цій папці будуть вказані всі програми, що використовують Apple ID.

Для скасування доступу потрібно клікнути "Правити" і потягнути вліво або натиснути на червону кнопку зліва від потрібного пункту, вказавши "Видалити". Після цього потрібно лише підтвердити дію.

Однак додамо, що не рекомендоване скасовувати доступ до додатків, якими використовуються, адже тоді доведеться створювати новий акаунт.

Як повідомляв OBOZREVATEL: