Android можна перетворити в iPhone: п'ять хитрих секретів, про які мало знають

Будь-який Android можна перетворити в iPhone завдяки нескладним технічним маніпуляціям. Розповідаємо про пару хитрощів, які в цьому допоможуть.
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В який iPhone перетворити?
Перетворивши свій Android в iPhone, у користувача з'являється реальна можливість отримати якісний і просунутий смартфон за мінімальну вартість. В даний час для смартфонів на андроїдах доступні всі без винятку версії інтерфейсів – аж до 13.
Порядок перетворення Android в iPhone слід проводити в наступному порядку:
З Google Play завантажується лаунчер. Як джерело можна використовувати і сайт будь-якого іншого магазину.
Використовуваний лаунчер вказується в налаштуваннях вашої операційної системи (слід відшукати розділ "Додатки за замовчуванням", а там відшукати команду під назвою "Графічний інтерфейс").
Все готово: ваш Android перетворився в iPhone.
Варто тільки відзначити, що втілювати в життя такі досліди потрібно обережно, так як при використанні стороннього ПЗ реакція пристрою може бути непередбачуваною.
Імітація системи
Використовувана програма дає можливість повністю змінити інтерфейс: від особливостей відображення налаштувань до зовнішнього вигляду робочого столу.
Остання версія лаунчер iOS 13 повністю копіює функцію 3D Touch, набагато стабільніше інших аналогів. В результаті виходить максимальна схожість з боку, хоч оболонка андроїда зберігає основні функції, деякі елементи так і залишаються незмінними. Щоб їх виправити, будуть потрібні додаткові програми.
Імітація сповіщень
Можна ухитритися і пройти ще далі. Щоб скопіювати оповіщення від iPhone потрібно спеціальне програмне забезпечення. Серед рекомендованих варіантів Floatify або iNotifier. З їх допомогою вся система звернення буде практично тією ж, що і у iPhone.
Однак тут існує важливий нюанс. Щоб нове сповіщення коректно працювало на андроїда версії 8.1 і вище, необхідно обов'язково відключити всі стокові відображення повідомлень. Для цього в настройках слід відшукати розділ "Додатки" і прибрати відповідні галочки. Зверніть увагу, що якщо використовувати Floatify, цей спосіб не спрацює.
Імітація статус-бару і шторки
Ці елементи необхідні, щоб отримати повну імітацію справжнього iPhone.
У стандартному наборі змін, які йдуть зі звичайним лаунчером, такої можливості немає. Буде потрібно встановити Notify X або Шторку iOS.
Шпалери
Найпростіше, скачати відповідний архів за допомогою Google Photo, завантаживши зображення, яке сподобається найбільше.
Дані архіви постійно доповнюються.
Імітація екранів блокування і завантаження
Один з найбільш трудоємких процесів при перетворенні Android в iPhone – заміна бут-анімації. Для цього необхідно отримати рут-права або встановити TWRP. У цій ситуації залишиться тільки завантажити відповідний архів в папку media.
Відразу відзначимо, що даний фокус не пройде на Android версії 8.0 і вище, так як в них все одно залишиться спочатку встановлений завантажувальний екран. Якщо у вас пізня версія андроїда, найвірніше рішення – використовувати додаток LockScreen XS. Правда, користувачі відзначають, що його працездатність і безпеку ніким не гарантується.
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