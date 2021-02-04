Xiaomi заблокувала Google-сервіси в смартфонах: у компанії відповіли

У китайській компанії Xiaomi прокоментували інформацію про блокування мобільних сервісів Google на своїх смартфонах після релізу прошивки MIUI 12.5.

У соцмережі Weibo було опубліковано офіційну заяву компанії, де було дано спростування про блокування Google Media Services.

"Ми помітили, що деякі не обізнані про реальний стан справ користувачі і ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що наші смартфони більше не підтримують GMS. Ми вважаємо своїм обов'язком прояснити ситуацію, щоб уникнути поширення неправдивої інформації", – відмічено в повідомленні.

За запевненням Xiaomi, GMS не блокуватимуть на смартфонах. У компанії підкреслили, що їхні смартфони вже виходять із попередньо встановленими сервісами від Google.

Також наголошується, що в майбутньому користувачі не зможуть самостійно встановлювати GMS, але разом із тим буде з'являтися більше пристроїв із сервісами Google з коробки.

У Xiaomi підкреслили, що всі глобальні версії смартфонів виходять із сервісами Google.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Google вимкнув Huawei від оновлень операційної системи Android.