Windows і macOS отримали унікальну "фішку" від Android

Компанія Google впровадила в інтернет-браузер Chrome функцію Live Caption (Автоматичні субтитри), яка перейшла з мобільної ОС Android 10.
Як повідомили в пресрелізі, субтитри працюють для відтворення відео та звукового контенту, тобто автоматично перетворюють мову в текст.
Раніше ця функція була доступна тільки на смартфонах під управлінням "андроїда". Субтитри працювали в різних додатках, від YouTube до месенджерів, без необхідності до підключення до мережі.
Презентація Live Caption
Тепер же в тестовій збірці Chrome Canary версії 85.0.4167.0 і більш свіжих функція Live Caption стала доступна для користувачів комп'ютерів.
Live Caption доступна у версіях для Windows, macOS, Linux і ChromeOS. Запустити автоматичний переклад можна на сторінці Chrome.
Live Caption
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