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11 червня • оновлено в 05:23
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Windows і macOS отримали унікальну "фішку" від Android

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Компанія Google впровадила в інтернет-браузер Chrome функцію Live Caption (Автоматичні субтитри), яка перейшла з мобільної ОС Android 10.

Як повідомили в пресрелізі, субтитри працюють для відтворення відео та звукового контенту, тобто автоматично перетворюють мову в текст.

Раніше ця функція була доступна тільки на смартфонах під управлінням "андроїда". Субтитри працювали в різних додатках, від YouTube до месенджерів, без необхідності до підключення до мережі.

Презентація Live Caption

Презентація Live Caption

Тепер же в тестовій збірці Chrome Canary версії 85.0.4167.0 і більш свіжих функція Live Caption стала доступна для користувачів комп'ютерів.

Live Caption доступна у версіях для Windows, macOS, Linux і ChromeOS. Запустити автоматичний переклад можна на сторінці Chrome.

Live Caption

Live Caption

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
США
Теги
Google Android Windows
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