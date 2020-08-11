Windows 10 позбавили важливої функції: що змінилося

Компанія Microsoft при оновленні операційної системи Windows 10 прибрала функцію автоматичного оновлення драйверів через інтернет.

Про це йдеться в пресрелізі компанії. Апдейт торкнувся версії ОС починаючи з версії 19041.423.

Тепер, щоб встановити нові версії програмного забезпечення через "Диспетчер пристроїв" потрібно лише їх попереднього скачування або зберіганні на жорсткому диску ПК. Доступ же утиліти до серверів Microsoft тепер заблокований, і відповідна опція зникла з контекстного меню.

Перевірити можливість апдейта драйверів через інтернет тепер можна лише вручну на сторінці необов'язкових оновлень в системному меню налаштувань.

У Windows 10 прибрали функцію автоматичного оновлення драйверів через інтернет

Як повідомляв OBOZREVATEL, в операційній системі Windows 10 знайшли баг, який уповільнював роботу комп'ютера.