WhatsApp із Нового року припинить роботу на частині смартфонів

Дар'я Дурова Технології 00:07, 29.12.2020

Месенджер WhatsApp починаючи з 1 січня 2021 року перестане працювати на старих смартфонах, як iPhone 4 або його більш ранні версії, а також Android нижче 4.0.3.

Як передає Daily Mail, таким чином доступ до свого листування втратять близько мільйона користувачів. Це пов'язано з оновленням месенджера, що належить американській компанії Facebook.

Зокрема, в новому році платформа обміну повідомленнями вирішила відмовитися від підтримки iOS 9, операційної системи, випущеної Apple у 2015-му. WhatsApp також стане недоступним для користувачів мобільної операційної системи KaiOS нижче версії 2.5.1.

iPhonе 4S, 5, 5S, 5C, 6 та 6S можна оновити, попередньо здійснивши резервне копіювання даних, щоб підтримувати роботу WhatsApp.

Користувачам, які не зможуть цього робити, потрібно буде або експортувати свої дані і зберегти повідомлення, або оновити програмне забезпечення телефону, щоб не втратити доступ до чатів.

Припинення підтримки старих пристроїв – це звичайна практика розробників додатків, яка вивільняє ресурси та дозволяє зосередитися на поліпшенні продукту для більшості користувачів, у яких є більш сучасні телефони.

Додамо, WhatsApp – один із найпопулярніших додатків у світі з 2 мільярдами користувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали додатки, які більше за інших збирають дані зі смартфону. На першому місці опинився Facebook. Месенджер WhatsApp також привернув увагу фахівців.

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