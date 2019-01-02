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WhatsApp перестане працювати на деяких смартфонах: подробиці

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Месенджер WhatsApp відмовився від підтримки деяких популярних операційних мереж у 2019 році.

Про це повідомляється на сайті компанії. Так, зміни торкнуться телефонів із операційною системою Nokia Series 40, яка була створена ще в 1999 році.

У 2012 році кількість пристроїв у світі під різними редакціями Nokia S40 налічувала понад 1,5 млрд.

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WhatsApp перестане працювати на деяких смартфонах: подробиці

laopiniondemurcia.es

Крім того, з 1 лютого 2020 року подібна ситуація станеться зі смартфонами на базі Android версії 2.3.7 і старшими, а також iOS 7 і старшими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розробники WhatsApp створили додаток, який дозволяє власникам iPhone стежити за іншими користувачами месенджера. Програму можна придбати усього за два долари.

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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлы без WhatsApp . без газа без воды без церкви .
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