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Перевозить 11 тонн: ВСУ отримали нову військову техніку

12.6тЧитати новину російською

Збройні сили України почали експлуатацію повнопривідної моделі вантажівки "Богдан".

"Нещодавно у частинах Міністерства Оборони України успішно завершилися визначальні відомчі випробування автомобіля "Богдан 63172". І за їх результатами нова модифікація автомобіля "підтвердила належний технічний рівень підготовки автомобіля, який забезпечує виконання покладених на нього завдань". Відтак цей трьохосний повнопривідний автомобіль було рекомендовано "допустити до експлуатації в Збройних Силах України в особливий період", - йдеться в Facebook на сторінці Bogdan Corporation.

Відзначається, що на неї встановили потужний шестициліндровий дизельний двигун з турбонаддувом Weichai Power, робочий об'єм якого становить 9,7 л, а потужність - 380 к.с.

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"Застосування цих двигунів дозволило автовиробникові відмовитися від використання складових російського виробництва по всій лінійці продукції. Нова вантажівка здатна розвивати максимальну швидкість до 85 км/год і має запас ходу у 1447 км. Автомобіль здатний перевозити 48 осіб у відповідно обладнаному для цього кузові. Загальна вантажопідйомність нової армійської вантажівки становить 11000 кг", - підкреслили в корпорації.

Богдан 63172

Bogdan Corporation

Крім того, автомобілі "Богдан 63172" підвищеної прохідності обладнані бортовою платформою. Вантажівки призначені для перевезення особового складу, різних вантажів, буксирування транспортних і спеціальних причепів по всіх видах доріг, бездоріжжю і пересіченій місцевості. Вони обладнані системою регулювання тиску повітря в шинах, лебідкою з тяговим зусиллям 12000 кгс, і передпусковим підігрівачем.

"Богдан 63172" поповнить автопарк Збройних Сил України, який, як відомо, суттєво не оновлювався впродовж кількох десятиліть. Водночас, у зв’язку з проведенням військової операції під керівництвом Об’єднаних сил, потреба у такій техніці зросла у рази. Тож внесок вітчизняних автовиробників неодмінно полегшить ситуацію у фронтових частинах та підрозділах, надавши військовим надійну багатоцільову транспортну платформу", - резюмували в корпорації.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше президент РФ Володимир Путін заявив , що не збирається втягуватися в гонку озброєнь.

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Теми
Російсько-український конфліктозброєнняАТО на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
воєнна техніка
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