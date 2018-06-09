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Вони існують? Знайдено невідомі небесні тіла

1.5тЧитати новину російською

Астрономи Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі знайшли небесні тіла невідомого походження поруч із центром Чумацького Шляху.

Вони віднесли їх до класу пилових зоряних об'єктів або G-об'єктів, передає "Лента.ру".

Астрономи вважають, що вони являють собою роздуті зірки, зовнішні шари атмосфери яких притягуються ядром галактики кожен раз, коли ті наближаються до горизонту подій.

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Ядро зірок володіє достатньою масою, щоб чинити опір приливним силам.

Учені вважають, що ці небесні тіла утворюються у результаті злиття зірок, що знаходяться у складі бінарної системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радянський астроном Йосип Шкловський стверджував, що розумні марсіани спостерігають за Землею і тільки наявність вільного кисню підказує їм, що на Землі є біосфера.

Читайте всі новини по темі "космос" на сайті "Обозреватель".

Тема
космос
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