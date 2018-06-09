Вони існують? Знайдено невідомі небесні тіла

Астрономи Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі знайшли небесні тіла невідомого походження поруч із центром Чумацького Шляху.

Вони віднесли їх до класу пилових зоряних об'єктів або G-об'єктів, передає "Лента.ру".

Астрономи вважають, що вони являють собою роздуті зірки, зовнішні шари атмосфери яких притягуються ядром галактики кожен раз, коли ті наближаються до горизонту подій.

Ядро зірок володіє достатньою масою, щоб чинити опір приливним силам.

Учені вважають, що ці небесні тіла утворюються у результаті злиття зірок, що знаходяться у складі бінарної системи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радянський астроном Йосип Шкловський стверджував, що розумні марсіани спостерігають за Землею і тільки наявність вільного кисню підказує їм, що на Землі є біосфера.