Власники смартфона від Google повідомили про його дефект. Фото
У смартфоні від компанії Google Pixel 5 виявили дефект – екран пристрою почав відходити від корпусу.
Як передає Slash Gear, нові власники телефону почали повідомляти про дефект майже відразу після купівлі.
Зазначається, що дисплей Pixel 5 почав відклеюватися у верхньому лівому куті. Про погане приєднання екрану повідомляла безліч користувачів на офіційному форумі Google.
Нові власники смартфона нарікали на те, що через щілини в корпус можуть потрапити пил і вода. Крім того, користувачі припустили, що щілина з часом тільки збільшуватиметься, що призведе до відшарування екрану.
У Google поки не коментували цей інцидент. Зазначимо, що Pixel 5 є флагманським пристроєм за ціною 699 доларів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Google назвала смартфони, які перші отримають Android 11.
Користувачі мережі виявили фотошпалери, які можуть завдати шкоди Android-смартфонам, перетворивши їх у "цеглу".
Також експерти розповіли, чому Android гальмує і як із цим боротися.
Названо найпотужніший Android-смартфон у світі.
Windows і macOS отримали унікальну "фішку" від Android.
Названо потужні смартфони на Android.