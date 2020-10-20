Власники смартфона від Google повідомили про його дефект. Фото

У смартфоні від компанії Google Pixel 5 виявили дефект – екран пристрою почав відходити від корпусу.

Як передає Slash Gear, нові власники телефону почали повідомляти про дефект майже відразу після купівлі.

Зазначається, що дисплей Pixel 5 почав відклеюватися у верхньому лівому куті. Про погане приєднання екрану повідомляла безліч користувачів на офіційному форумі Google.

Нові власники смартфона нарікали на те, що через щілини в корпус можуть потрапити пил і вода. Крім того, користувачі припустили, що щілина з часом тільки збільшуватиметься, що призведе до відшарування екрану.

У Google поки не коментували цей інцидент. Зазначимо, що Pixel 5 є флагманським пристроєм за ціною 699 доларів.

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