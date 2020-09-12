"ВКонтакте" обійшов блокування в Україні, соцмережа знову стала доступною без VPN

Заборонена в Україні російська соцмережа "ВКонтакте" змогла обійти блокування для свого мобільного додатка.

Про це 12 вересня повідомила пресслужба соціальної мережі на сторінці "VK Україна". Крім того, російська компанія почала розсилати користувачам електронні листи про відновлення роботи програми.

Представники соцмережі пояснили, що для доступу з України без допомоги VPN (програми, яка змінює IP-адресу користувача) вони використовували проксі-сервер. Це "посередник", із використанням якого запит йде не безпосередньо на заблокований домен.

Водночас, на сайт "ВКонтакте" українці зайти не можуть. Очевидно, технологію обходу блокування вдалося застосувати лише для додатка.

"Між вами і месенджером, музикою, іграми та багатьма іншими сервісами більше немає перешкод – користуйтеся VK раніше без VPN", – похвалилися росіяни.

Українська влада станом на 21:00 12 вересня не відреагувала на ситуацію.

Повідомлення "VK Україна"

Нагадаємо, заборона на роботу "ВКонтакте" діє в Україні з травня 2017 року.

Як писав OBOZREVATEL, указом президента Володимира Зеленського від 14 травня 2020 року санкції проти пропагандистських соцмереж, сайтів і ресурсів РФ були продовжені на термін від 1 до 3 років.