Виявлено приховану функцію iPhone 12

У новому iPhone 12 знайшли приховану функцію модуля бездротової зарядки, про яку компанія Apple не повідомляла під час показу смартфона.

Як пише 9to5mac, експерт Джеремі Горвіц після вивчення документів про сертифікацію iPhone 12 виявив, що телефон технічно може заряджати інші пристрої за допомогою технології Qi на частоті 360 кГц.

На його думку, така функція в смартфоні тимчасово заблокована, але незабаром може відкритися після чергового оновлення iOS. Водночас Горвіц зазначив, що сама Apple на презентації про це навіть не згадувала.

Його думку підтримав журналіст Марк Ґурман із Bloomberg, сказавши, що "яблучна" компанія може програмно активувати зворотну зарядку з випуском аксесуарів, що її підтримують, наприклад нових бездротових навушників AirPods. Однак він вважає, це відбудеться не раніше ніж у кінці 2021-го – на початку 2022 року.

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