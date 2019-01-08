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Вискочив на дорогу: Tesla на автопілоті збила російського робота. Відео

5.4тЧитати матеріал російською

Автомобіль Tesla Model S на автопілоті 6 січня випадково збив російського робота-промоутера Promobot вартістю в $2000.

Як повідомляє The Daily Mail, робот повинен був брати участь у виставці споживчої електроніки CES 2019, однак потрапив в аварію прямо напередодні заходу (щоб подивитися відео НП з камери спостереження, проскрольте до кінця сторінки).

За словами розробників Promobot, у результаті інциденту техніка отримала серйозні пошкодження, і тепер не підлягає ремонту. У зв'язку з ДТП, робот не зможе брати участь у виставці.

Вискочив на дорогу: Tesla на автопілоті збила російського робота. Відео
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"Ми засмучені. Ми привезли цього робота сюди з Філадельфії для участі в CES. Тепер він не може брати участь у заході, і його не можна відновити. Ми проведемо внутрішнє розслідування і з'ясуємо, як робот опинився на проїжджій частині", — сказав директор з розвитку компанії Олег Ківокурцев.

Судячи з оприлюднених кадрів, Tesla Model S просто зачепила техніку лівим боковим дзеркалом. А швидкість не була великою. Незважаючи на це, робот звалився на бік і отримав у момент падіння ушкодження.

За словами водія, він хотів перевірити можливості автопілота на безпечній ділянці. Чоловік вибачився перед розробниками, пояснивши, що не помітив робота.

Вискочив на дорогу: Tesla на автопілоті збила російського робота. Відео
Вискочив на дорогу: Tesla на автопілоті збила російського робота. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2018 року Росія зганьбилася "гучним проривом" у сфері технологій — створенням робота Бориса, якого показали на пропагандистському ТБ.

Тег
Tesla Motors
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
Робот совершил ритуальное самоубийство, дабы не быть позорищем на выставке!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
так ОНО упало от воздушного потока от проезжающей машины. ОФИГЕТЬ! раши, чтобы не позориться, спецом его поставили - теперь всем будут рассказывать, что привезли "ИИ в квадрате", а проклятые пиндосы изничтожили разработку 25 века!
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
чудо рашаробототехники, сорри...
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Кочетов Владислав, а чудеса укроробототехники будут на выставке? Нет? Сорри))
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