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9 жовтня • оновлено в 18:23
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Висадка на Марс і божевільні проекти NASA: де дізнатися всі таємниці космосу

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У 2019 дослідників у галузі астрономії та астрофізики нагородили Нобелівською премією за відкриття екзопланети, що обертається навколо зірки сонячного типу.

Україна входить до топ-7 світових держав, що мають повний цикл виробництва ракет-носіїв. Так, над американською ракетою "Антарес", запуск якої відбувся в цьому році, працювали також і українські інженери.

19-20 жовтня в Дніпрі відбудеться великий щорічний фестиваль науки і сучасних технологій. І однією з головних подій фестивалю стане Space Centerунікальна зона, присвячена українській космічній промисловості. Деталів матеріалі OBOZREVATEL.

Спеціальним гостем лекторію стане аналоговий астронавт Austrian Space Forum Ініго Муньос. Ініго пов'язаний з космосом протягом всієї своєї кар'єри: він відповідав за підготовку і проведення декількох експериментів на борту модуля МКС Коламбус, а також готував до польотів астронавтів Європейського космічного агентства в Кельні. Ініго розповість, хто такі аналогові астронавти, які експерименти вони проводять в найсуворіших земних умовах і як їх дослідження допомагають готуватися до колонізації Марса.

Про досвід участі в топ-програмі NASA "Нові рубежі" (The New Frontiers), яка має на меті вивчення найвіддаленіших куточків Сонячної системи, розповість Антон Кульчицький, PhD., Член ради директорів PROGRESSTECHGROUP і технічний директор і засновник Coupi Inc. Антон розповість про завдання, які команда Coupi, до складу якої увійшли і українські розробники, вирішувала при підготовці місії Caesar. Місією Caesar по дослідженню комети Чурюмова-Герасименко керували фахівці центру космічних польотів ім. Годдарда NASA і Корнельського університету США. Місія стала одним з фіналістів програми "Нові рубежі".

Висадка на Марс і божевільні проекти NASA: де дізнатися всі таємниці космосу

facebook.com/interpipe.techfest

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Готуйся, Ілон Маск: 9 українських стартапів, якими можна пишатися

У експозоні Space Center організатори обіцяють представити глядачам обладнання та розробки українських інженерів, які зазвичай неможливо побачити відкрито. Наприклад, на власні очі можна буде побачити перший український мікросупутник, космічний апарат "Січ-1", орбітальну рухової установки для ракети-носія "Дніпро", камеру згоряння рідинного ракетного двигуна РД-8 і іншу ракетно-космічну техніку.

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космос
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