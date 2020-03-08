Найнебезпечніші для здоров'я смартфони: топ моделей з потужним випромінюванням

Якщо любите довго говорити по мобільному телефону, багато часу проводите зі смартфоном в руках, то ви повинні знати, що ваш організм перебуває під впливом електромагнітного випромінювання. Чим воно сильніше, тим гірше.

Опроміненню людина піддається навіть в той момент, коли телефон просто лежить поруч з ліжком або в одному з кишень. Розповідаємо, які моделі мають найпотужніше випромінювання.

Особливості випромінювання

Відзначимо, що нездоровий фон, в загальному, випромінює будь-яка техніка. Однак саме смартфони — лідери по негативному впливу на людину, так як користуються ними на порядок частіше, ніж іншими пристроями.

Почнемо з того, що електромагнітне випромінювання, що випромінюється смартфоном — це не радіація. Гамма і рентген-промені вважаються іонізуючим і небезпечним випромінюванням. Їх вплив настільки шкідливий, що здатний провокувати мутації в ДНК, сприяти розриву хімічних зв'язків.

Шкоду від мобільного телефону можна порівняти з електромагнітним випромінюванням, яке видає найпростіша мікрохвильова піч. Ніяких мутацій воно не викликає, але при постійному і сильному впливі здатне завдати людині серйозної шкоди.

Щоб встановити рівень негативного впливу на організм людини, за основу беруть показник SAR. Цією абревіатурою позначається середній коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії. З його допомогою, зокрема, вдається визначити енергію електромагнітного поля, яку вбирає за 1 секунду поверхня людського тіла.

Дана величина вважається основним показником для визначення того, наскільки шкідливо конкретне випромінювання для людини. Наприклад, в країнах Європейського Союзу вважається, що граничне значення SAR не повинно перевищувати 2 Вт / кг для 10 г тканин. В Америці цей показник ще нижчий – 1,6 Вт / кг.

У країнах колишнього СРСР все складніше, так як в епідеміологічних правилах потужність, яка виходить від електроприладів, вимірюється в ватах на квадратний сантиметр. Тому в своєму дослідженні ми будемо орієнтуватися на міжнародні стандарти.

Mix 3 5G, Max 3, Xiaomi Mi A1

Ці три смартфона китайського виробництва вважаються лідерами офіційного рейтингу шкідливості серед всіх мобільних телефонів. Складений він був німецьким управління з радіаційного захисту.

Xiaomi Mi A1

Експерти встановили, що ці телефони випромінюють від 1,56 до 1,75 Вт / кг. Як бачите, ці значення знаходяться в межах норми. Тому не варто відмовлятися від використання даних моделей, однак слід мати на увазі, що випромінювання від них досить високе.

One Plus 6T

Видання Business Insider поставило саме цей смартфон на перше місце в рейтингу кращих мобільних гаджетів світу. На думку експертів видання, він значно краще за сукупністю характеристик, ніж моделі-флагмани від Samsung або iPhone.

Так це чи ні, можна сперечатися, але в даному випадку нас цікавить, що від цієї моделі йде досить сильне випромінювання – 1,55 Вт / кг.

HTC U12 Life

Ця модель займає п'яте місце за рівнем негативного впливу на організм людини. Телефон від тайванського виробника має показник, що дорівнює 1,48 Вт / кг.

Samsung Galaxy S8, Apple iPhone 11 Pro

Про ці добре відомі і розкручені моделі ми вирішили розповісти окремо. За офіційною інформацією, у iPhone 11 Pro рівень випромінювання знаходиться в межах 0,95 Вт / кг. Більш того, за багатьма показниками "яблучні" гаджети виявляються набагато безпечніше китайських смартфонів. Практично у всіх пристроїв від Apple рівень SAR не перевищує позначки в 1 Вт / кг., крім iPhone 7 з 1,37 Вт / кг.

В цьому плані Samsung Galaxy вигідно відрізняється від конкурентів, так як рівень його випромінювання в кілька разів нижче, ніж у інших подібних пристроїв – 0,31 Вт / кг.

Правда, це цифри, які дають офіційні виробники. За оцінками незалежних лабораторій, у iPhone 11 рівень випромінювання дорівнює 3,8 Вт / кг, а у Samsung Galaxy S8 – 8, 22 Вт / кг. Але самі виробники це дослідження проігнорували, історія так і не отримала свого розвитку.

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