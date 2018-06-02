Вимирання і крах: астрофізики передбачили шляхи розвитку людства

Група астрофізиків на чолі з професором Адамом Франком з США побудувала модель розвитку екзоцівілізаціі, по якій вони виділили три можливих шляхи розвитку людства.

Як пише журнал The Atlantic, в моделі астрофізиків цивілізація використовувала ресурси для еволюції і розширення.

Чим більше ресурсів видобувається з надр планети, тим ширше стає популяція, але разом з тим пропорційно погіршуються навколишні умови.

У підсумку середовище повинне перейти ту межу, коли приріст населення стане нестабільним і воно постане перед загрозою вимирання.

Тому вчені додали в модель перемикач між двома видами ресурсів.

Так, при першому варіанті виробляється багато енергії, але значно погіршується екологія. При використанні ресурсів другого типу виробництво енергії незрівнянно більше, але умов життя ніякої шкоди не завдається.

Дослідники виділили три найбільш ймовірні сценарії розвитку.

"Відмирання"

Цивілізація швидко розвивається, використовуючи великі обсяги ресурсів, поки не досягає піку популяції для планети. Потім починається різке скорочення населення, і воно закінчується тільки з приходом рівноваги, коли планета може забезпечити всіх жителів, що залишилися. В ході цього процесу 70 відсотків мешканців планети вмирають.

"М'яка посадка"

Екзоцивілізація спочатку рухається по першому шляху, але перед критичною точкою починається плавний перехід до другого типу ресурсів, що рятує велику частину населення і зберігає здорової екологію.

"Повномасштабний крах"

Планетарні умови так швидко погіршуються, що перехід уже не може запобігти повного вимирання.

Адам Франк зазначив, що вибір "слабкого" джерела палива не завжди рятував цивілізацію від зникнення - в деяких сценаріях він тільки відстрочував неминуче.

За його словами, ці моделі допомагають уявити, що чекає людство в майбутньому.

Нагадаємо, раніше людство попередили про катастрофічну аномалії .