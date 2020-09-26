Вікіпедія вперше за 10 років отримає новий дизайн: що зміниться

Онлайн-бібліотека Вікіпедія вперше за десять років отримає новий дизайн сайту.

Як пише The Verge, редизайн проведуть на сервісах Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons та інших.

"Наша мета полягає в тому, щоб зробити вікі-сайти більш привабливими, підвищити їх корисність для читачів і зберегти корисність для існуючих редакторів", – сказано в блозі Wikimedia.

Відзначається, що новий інтерфейс буде більш зручним та зрозумілим для користувачів. Публікації на сайті можна буде згортати меню в лівій частині кожної сторінки, щоб мінімізувати відволікаючі фактори.

Крім того додадуть кнопку для перемикання мови сторінки, яку в цей час читає користувач. Ще творці пообіцяли покращити пошук по сайту та зменшити розмір логотипу на кожній сторінці Вікіпедії.

Додамо, що зміни будуть вводити поступово протягом тривалого періоду часу. Повний редизайн Вікіпедія отримає до кінця 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська Вікіпедія обмежила посилання на пропагандистів та сайти-фейкомети.

Також Вікіпедія офіційно змінила назву Києва.