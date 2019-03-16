"Вихор спускався з небес": "планета-вбивця" Нібіру викликала паніку у росіян

Прихильники теорії змови впевнені, що зловісна планета Нібіру викликала недавній потужний землетрус в східній частині Авачинська затоки біля берегів Камчатки і ураган "Еберхард".

Уфологи впевнені, що вже зовсім скоро вплив Нібіру погубить весь Далекий Схід, влаштувавши там Всесвітній потоп, повідомляє TOPNEWS.

Так, на думку конспірологів недавній землетрус на Камчатці могло стати причиною підвищення рівня води в Охотському морі, і в підсумку вода може затопити величезні території азіатського регіону.

Також обговорюють страшне відео смерчу у Примор'ї в минулому лютому. За словами очевидців, вихор буквально "спускався з небес", викликаючи потужну пилову бурю на землі.

За словами експертів, раніше нічого подібного не спостерігалося в цьому регіоні, і ці заяви наштовхнули уфологів на думку про те, що дивне природне явище було спровоковано впливом планети Нібіру.

Факти і коментарі

На цьому тлі в Управління МНС Росії по Сахалінській області опублікували коментар щодо "майбутнього затоплення всього Далекого Сходу через витівки Нібіру". На офіційній сторінці відомства в забороненій в Україні мережі "ВКонтакте" рятувальники попросили жителів Далекого Сходу не вірити страшним повідомленнями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені зізналися, що Нібіру (також відома, як Планета 9 і Планета Х) підштовхнула їх до відкриття самого віддаленого об'єкта Сонячної системи під назвою FarFarOut.

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