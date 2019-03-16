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"Вихор спускався з небес": "планета-вбивця" Нібіру викликала паніку у росіян

4.9тЧитати матеріал російською

Прихильники теорії змови впевнені, що зловісна планета Нібіру викликала недавній потужний землетрус в східній частині Авачинська затоки біля берегів Камчатки і ураган "Еберхард".

Уфологи впевнені, що вже зовсім скоро вплив Нібіру погубить весь Далекий Схід, влаштувавши там Всесвітній потоп, повідомляє TOPNEWS.

Так, на думку конспірологів недавній землетрус на Камчатці могло стати причиною підвищення рівня води в Охотському морі, і в підсумку вода може затопити величезні території азіатського регіону.

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Також обговорюють страшне відео смерчу у Примор'ї в минулому лютому. За словами очевидців, вихор буквально "спускався з небес", викликаючи потужну пилову бурю на землі.

За словами експертів, раніше нічого подібного не спостерігалося в цьому регіоні, і ці заяви наштовхнули уфологів на думку про те, що дивне природне явище було спровоковано впливом планети Нібіру.

"Вихор спускався з небес": "планета-вбивця" Нібіру викликала паніку у росіян

Факти і коментарі

На цьому тлі в Управління МНС Росії по Сахалінській області опублікували коментар щодо "майбутнього затоплення всього Далекого Сходу через витівки Нібіру". На офіційній сторінці відомства в забороненій в Україні мережі "ВКонтакте" рятувальники попросили жителів Далекого Сходу не вірити страшним повідомленнями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені зізналися, що Нібіру (також відома, як Планета 9 і Планета Х) підштовхнула їх до відкриття самого віддаленого об'єкта Сонячної системи під назвою FarFarOut.

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минин евген
минин евген
ебонутое кацапьё побежит скупать свечки/спички/соль и боярышник? и молиться пока лбы себе не расфигачат.
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Camen Victor
Camen Victor
Люди!!! Очнитесь!!! Весь научный мир молчит, а всякие гандоны и прохвосты жужжат вокруг нелепой темы, несуществующей проблемы. Лучше пусть пишут как накормить и напоить африканский народ. А, то он устроит Армагедон раньше пришествия "Нибиру".
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dichting olga
dichting olga
Никакой "Нибиру" нет и быть не может. Она бы не удержалась в том месте, которое ей приписывают. А всем нормальным людям следует посылать "уфологов" в дальнюю пешую прогулку без возврата. Вспомним принцип, или "бритву" Оккама: "Не следует умножать сущности сверх необходимого". В нашем случае - для объяснения природных явлений не привлекать мистику. Всё-таки, живём не в средневековье, как старик Оккам.
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минин евген
минин евген
dichting olga, а я знаю одну большую страну живущую в средневековье. сатана там правит бал, местами нет там электричества и фашисты прикрываются антифашистами.а вместо людей живут рогатые и немытые.
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